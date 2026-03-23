С 2021 года по программе догазификации «Единой России» подключено свыше 1,1 млн домов

«Единая Россия» газифицирует 1,6 млн домов по народной программе до 2030 года

Догазификация занимает особое место в народной программе «Единой России». Об этом заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, это пример проекта, который действительно улучшает качество жизни людей.

«Этот проект — про комфорт в домах, новые возможности для семей и реальное повышение качества жизни на местах. Наличие газа в доме даже в самых отдаленных уголках страны стало нормой — это экологичное и экономичное топливо. Присоединиться к программе жителям помогают депутаты Единой России, волонтеры. Они объясняют, как стать ее участником и получить положенные льготы», — подчеркнул он.

Отмечается, что «Единая Россия» совместно с «Газпром межрегионгаз» планирует газифицировать не менее 1,6 млн домовладений до 2030 года. При этом с начала действия программы в 2021 году уже подключено свыше 1,1 млн объектов.

Член Генсовета партии, гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил отметил высокую активность граждан. По его словам, жители активно подавали заявки на догазификацию с момента старта программы.

«Были периоды, когда в неделю поступало по пять-шесть тысяч заявок. Традиционно с наступлением теплого сезона активность растет: люди думают о возможности отопления газом следующей зимой», — отметил он.

По его словам, техническая возможность подключения сегодня создана для более чем 1,8 млн домов. При подаче заявки специалисты консультируют граждан по выбору оборудования российского производства. Газ до границы участка подводится за счет «Газпрома».

Кроме того, в регионах действуют меры социальной поддержки при газификации домовладений. Эти средства направляются на прокладку сетей по участку, внутри дома и покупку оборудования. По поручению президента России Владимира Путина размер такой поддержки должен составлять не менее 100 тыс. рублей.