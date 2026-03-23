Стало известно, когда можно будет заселяться в гостиницы по МАХ вместо паспорта

Замглавы Минэкономразвития: заселение в отели по МАХ станет доступно в 2026 году
В российские отели можно будет заселяться через мессенджер уже в этом году, сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, технология, позволяющая туристам заселяться в номера без предъявления бумажного паспорта, уже существует и в настоящее время проходит тестирование на базе крупных гостиничных сетей.

«Но пока это все еще тестовый режим. Тем не менее, я думаю, что в этом году мы уже это как сервис законченный, работающий, по крайней мере, в периметре тестирования сможем на реальных заселениях всем предъявить», — поделился планами Вахруков.

Для заселения туристам достаточно будет предъявить администратору отеля QR-код из приложения, в котором зашифрованы паспортные данные. Эта технологическая возможность, как отметил представитель Минэкономразвития, уже полностью отработана.

Крупные сетевые гостиницы, по его словам, обладают необходимым функционалом для приема гостей по такой системе. Новый сервис призван упростить процедуру размещения для путешественников, сделав ее более быстрой и удобной.

Внедрение технологии происходит в рамках общей цифровизации туристической отрасли, где одним из приоритетных направлений является создание безбарьерной среды для гостей и снижение административной нагрузки на бизнес.

