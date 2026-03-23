В Москве обсудили благотворительность через спорт и азарт

В Москве в рамках ежегодного форума благотворителей и меценатов Fcongress прошла сессия «Азарт во благо», посвященная вовлечению спортивных болельщиков в благотворительные инициативы и преобразованию эмоций от спорта в устойчивую социальную практику. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Выступая на площадке, заместитель директора по маркетингу компании Fonbet Валерия Купина отметила, что при большом количестве проектов компании сложно знакомить с ними аудиторию. В качестве примера она привела программу ДоброFON, в рамках которой было реализовано более 350 социально значимых проектов.

Основные направления — адаптивный спорт, развитие детско-юношеского и массового спорта, благотворительность в профессиональном спорте и создание доступной спортивной среды в регионах.

В августе 2025 года Fonbet запустила проект «Корпорация Добра», объединивший более 20 амбассадоров — спортсменов и известных медийных лиц. Среди них: фигурист Роман Костомаров, хоккеист Александр Овечкин, а также актер Сергей Бурунов.

За три месяца участники проекта провели 20 офлайн-мероприятий в разных городах страны, собрав более 5 тыс. человек, и снялись в мини-сериале о работе корпорации.

Важным элементом вовлечения стал онлайн-проект: пользователи могли зарегистрироваться на игровой платформе, выбрать «департамент» и выполнять реальные добрые дела, зарабатывая «добробаллы».

По итогу в проекте зарегистрировались более 10 тыс. человек, они совершили свыше 20 тыс. добрых дел.

«Этим проектом мы хотели не просто рассказать о деятельности ДоброFON, но и показать, что благотворительность может быть системной. Мы связали офлайн и онлайн форматы и собрали 30 581 023 рублей», — подчеркнула Купина.

Все собранные средства направлены на поддержку фондов и организаций «Подарок Ангелу», «Синдром Любви», «Искорки Добра», Федерацию адаптивного хоккея и «Кириленко — детям».