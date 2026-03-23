Портал «Рамблер» добавил ИИ-помощника для проверки достоверности информации

«Рамблер» запустил диалоги с новостным ИИ-помощником
Портал «Рамблер» первым среди российских медиаплатформ запустил диалоговый интерфейс для новостного помощника, работающего на основе искусственного интеллекта. Пользователи могут задать ИИ-ассистенту вопрос и получить развернутый ответ вместо долгого поиска информации, уточнили в пресс-службе медиахолдинга Rambler&Co.

Подчеркивается, что нововведение стало крупным обновлением ИИ‑помощника с декабря 2025 года.

Инструмент доступен на главной странице портала в разделе «Что нужно знать сейчас», а также в интерактивном окне в нижней части новостного материала.

ИИ‑помощник проверяет запрос пользователя и выдает справку с проверенными данными, основываясь на информации из федеральных СМИ со ссылками на первоисточники. Подчеркивается, что такой формат исключает необходимость сверять версии и уточнять данные из опасений в их недостоверности.

«Мы хотим, чтобы новости больше не вызывали тревожность и вопросы — правда или фейк. Зачем скроллить десятки материалов и искать, если можно просто уточнить в любой удобной форме. Мы сделали диалогового ИИ‑помощника, чтобы можно было спросить и сразу получить верифицированный ответ с пруфами. «Рамблер» берет на себя проверку фактов, сбор ссылок и объяснение контекста, а пользователь получает короткий, понятный ответ без лишнего шума», — подчеркнула исполнительный директор портала «Рамблер» и глава департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова.

Отмечается, что диалоговый ИИ‑помощник стал логичным шагом в развитии «Рамблера» как первого российского LLM-портала. Умную ленту и подборки дополнило полнофункциональное окно чата, в котором можно вести переписку в свободной форме, уточнять детали, просить расшифровать контекст или предложить объяснить сложную тему простым языком.

 
Шахматист может похудеть на 7 кг за турнир. Как сжечь тысячи калорий, не двигаясь с места?
