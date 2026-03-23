В Иркутске мать и бабушка заперли в квартире педиатра и избили из-за отсутствия бахил

В Иркутске осудили двух женщин, избивших врача из-за бахил
В Иркутске суд приговорил 26-летнюю и 57-летнюю женщин к условному сроку и ограничению свободы за нападение на врача-педиатра, который пришел на вызов к их ребенку, причиной стало отсутствие бахил. Об этом сообщает Irkutsk Media.

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Педиатр пришла на вызов к шестилетнему ребенку с температурой и кашлем. В дверях ее встретили мать и бабушка, когда женщины увидели, что врач не надела бахилы, они набросились на нее.

Сначала одна из них несколько раз ударила медика, затем женщины заперли медика в квартире и не выпускали. Врач смогла вызвать полицию, и только перед приездом правоохранителей женщины отпустили ее. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда матери ребенка назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, его бабушке — полтора года условно. Также с осужденных взыскали 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшей.

Ранее екатеринбурженка избила врача из-за отказа в приеме без очереди.

 
