Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В России спрогнозировали рост цен в барах на 10–15% в 2026 году

Shutterstock/Maksym Fesenko

Цены в барах в этом году могут вырасти в пределах 10–15%. Об этом, а также о росте себестоимости, кадровом кризисе и новом подходе к импортозамещению «Газете.Ru» рассказал Владимир Коврижных, эксперт рынка, амбассадор компании LADOGA.

По словам аналитика, на стоимость напитков и работу заведений в 2026 году влияет сразу несколько фундаментальных факторов.

«Основные факторы риска — НДС, который отразился на всех сферах, и, следовательно, повышение себестоимости. Также изменение системы работы по УСН, привносящее сумятицу в и так сложный период и грозящее обернуться дополнительными издержками. Продолжающийся кадровый кризис, отражающийся как в самой по себе проблеме с человеческим ресурсом, так и в удорожании фонда оплаты труда», — объяснил Коврижных.

Эксперт также обозначил, какие именно концепции попадают в группу риска в текущей экономической ситуации.

«В первую очередь специфические, имиджевые концепции — зависимые от пирамиды потребностей гостя либо конкретной группы продуктов, а также любые проекты с просчетами в экономике. Основной потенциал для выживания — мощные сетевые бизнесы и локалы с надежной (лояльной и платежеспособной) аудиторией», — отметил он.

При этом специалист подчеркнул, что от форс-мажора не застрахован никто.

«Как показывает практика целого ряда проектов, главные «глиняные ноги» любого атланта индустрии — неадекватное поведение лендлордов и/или инвесторов и бизнес-партнеров. И если в случае со вторыми риск присутствует всегда именно в формате банального человеческого фактора, то массовая упертость и неуступчивость первых трудно поддается логическому объяснению. Это мощный фактор риска, зачастую имеющий не только негативные последствия для бизнеса арендатора, но и оставляющий процветавшие площади стоять пустыми на неопределенные сроки», — пояснил Коврижных.

В условиях турбулентности ключевыми инструментами стабилизации эксперт назвал гибкость и поиск компромиссов.

«Главные инструменты стабилизации в условиях турбулентности — вменяемая оптимизация и перенастройка бизнес-процессов, поиск компромиссов между идеей и экономикой, переосмысление привычных технологий и поиск альтернативных продуктов. Самое важное — понимать, что «как раньше» уже точно не будет, но в лодке экономического стресса двигаются все — и контрагенты, и гости, так что гибкость и реактивность будут являться ключевыми качествами в данных реалиях», — уверен он.

Коврижных также развеял скептицизм относительно импортозамещения, отметив, что это уже не формальный процесс.

«Отсутствие глобальных маркетинговых бюджетов (по секрету, оно пошло под нож и на зарубежных рынках — тут мы не уникальны, а скорее уже закалены на фоне иностранных коллег) на отечественном рынке компенсируется постоянным поиском альтернативных решений. Они умещаются в старые фудкосты, с качеством, стремящимся к прежнему, а иногда и его превосходящим. Пресловутое «импортозамещение» — это уже не заезженная калька с официальных новостей, а вполне себе органический и местами весьма успешный процесс», — заявил эксперт.

По его мнению, профессионалам рынка необходимо опираться на опыт, но не жить прошлым.

«Альтернативные продукты, переосмысление технологий производства и качественное сокращение издержек — все эти инструменты известны профессионалам рынка не понаслышке за последнюю декаду. Главное — продолжать находить в себе силы и смекалку перед очередным «генеральным сражением» и не тонуть в ожиданиях формата «а вот помню в таком-то году нам такое-то организовывали». Важно использовать свой опыт для чуткой подстройки под потребительский запрос, его предвосхищение и, опционально, постепенную корректировку в необходимые тренды (последнее — уже задача «со звездочкой» для самых отважных визионеров индустрии), а не для рефлексии по прошлым временам», — подчеркнул Коврижных.

Отвечая на вопрос о динамике цен, аналитик дал сдержанный прогноз.

«Исходя из описанных факторов, в сухом остатке медианное повышение цены в течение года я бы спрогнозировал в рамках 10–15% за год — вполне привычный показатель последних лет. Другое дело — как буквально будет выглядеть рынок и кто будет формировать его лицо. Ультимативная принципиальность и слепое следование эфемерным идеям, не подкрепленным связью с реальностью и, прежде всего, с конечным потребителем, продолжают расти в цене ошибок в геометрической прогрессии», — резюмировал он.

По его наблюдениям, самые большие шансы на успех сегодня не обязательно у самых стойких, но у самых гибких и реактивных — у тех, кто вместе с налаженной системой также не чужд и тонкому искусству ручного управления.

Ранее выяснилось, что в России снова подорожают суши и роллы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!