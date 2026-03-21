В Салехарде открылся традиционный праздник народов Севера

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов открыл День оленевода в Салехарде, сообщается на сайте правительства ЯНАО.

Праздник пройдет в 26 населенных пунктах Ямала.

В этом году на берегу Полябты установили более 50 чумов, что стало рекордом.

Как отметил Артюхов, Ямал является удивительным местом, где динамичная современность и вековые традиции коренных народов существуют в гармонии.

«День оленевода — лучшая возможность убедиться в этом. Культура, которую бережно хранят потомки, объединяет и участников состязаний, и тех, кто приходит проникнуться атмосферой праздника», — сказал он.

Самым зрелищным событием праздника станут мужские гонки на оленьих упряжках, которые прокомментирует Дмитрий Губерниев.

В День оленевода на празднике приготовят рекордные 500 литров супа из оленины. Также желающие впервые смогут посмотреть на праздник с воздушного шара.

Кроме того, 5 дизайнеров представят свои коллекции на показе «Сияние Севера».

Главным событием праздника станет смотр-конкурс по приготовлению строганины из оленины и рыбы, конкурс национальной одежды, соревнования по национальным видам спорта и парад оленьих упряжек.

Также на нескольких площадках пройдет пятый этап чемпионата России по мотоциклетному спорту среди мужчин, дрифтинг и соревнования по волейболу на снегу.

Организаторы отметили, что в дни праздника 120 предпринимателей примут участие в ярмарке, а на сцене выступят более 400 артистов.

Большинство мероприятий пройдут под эгидой Года единства народов России и Года здоровья на Ямале.