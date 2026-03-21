В Москве наградили лучших представителей литературного сообщества

В Москве прошла торжественная церемония вручения международной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной межрегиональной общественной организацией писателей «Русский ПЕН-центр», сообщает пресс-служба премии.

В 2026 году премия включена в национальный план мероприятий под эгидой Года единства народов России.

В мероприятии приняли участие представители литературного сообщества, писателей, деятелей культуры и представителей делового сообщества.

«В рамках объявленного в РФ Года единства народов России это событие приобретает особое значение. Оно служит укреплению гуманитарных и культурных связей между братскими народами Абхазии и России», — отметил президент Абхазии Бадра Гунба.

В номинации «Художественная проза» победителями стали Александр Киров и Павел Крусанов. Игорь Волгин и Ефим Бершин победили в номинации «Поэзия», а в сфере детской и подростковой литературы наградили Елену Албул и Вячеслава Ар-Серги.

Также президент «Русского ПЕН-центра» отметил, что все лауреатские награды равноценны.

«Особую радость мы испытываем от разнообразия стилей, тем и мотивов, проявившихся в девятом сезоне. Фазиль Абдулович сделал очень многое для русской литературы. Теперь и мы, в свою очередь, должны многое сделать», — сказал он.