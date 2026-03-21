В «Сенеже» завершился первый форум участников региональных кадровых программ

Более 100 ветеранов СВО обменялись опытом с участниками программы «Время героев»

В мастерской управления «Сенеж» завершился первый форум участников региональных кадровых программ, сообщает пресс-служба мастерской управления «Сенеж».

Всего в форуме приняли участие 108 ветеранов СВО. Они обменялись опытом с участниками второго потока федеральной президентской кадровой программы «Время героев» и посетили экскурсии в Национальном центре «Россия».

Также в рамках форума прошли лекции первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместителя председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, помощника президента РФ Владимира Мединского и других.

«Вы олицетворяете собой всех участников специальной военной операции, настоящих героев, которые, рискуя своей жизнью и здоровьем, встали на защиту страны. Вы являетесь президентским резервом ‒ и это большая ответственность», — отметил Кириенко.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко рассказал об управленческих практиках, которые помогают регионам России развиваться.

«Одним из главных приоритетов в работе с молодежью является создание прочной связи между самореализацией каждого молодого человека и достижением национальных целей развития», — сказал он.

Всего в региональных кадровых программах для участников СВО принимают участие более 3 тыс. ветеранов и 2,2 тыс. действующих участников СВО.