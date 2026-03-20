Почти 20 тысяч доноров Подмосковья сдали кровь и ее компоненты с начала года

Более 2 тысяч жителей Подмосковья впервые стали донорами крови

Почти 20 тыс. человек сдали кровь и ее компоненты в Подмосковья с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, более 2,2 тыс. человек стали донорами крови впервые.

«В Подмосковье проживает огромное количество добрых и неравнодушных людей, стремящихся оказать помощь тем, кто попал в беду», — сказал он.

В ведомстве напомнили, что стать донором может любой житель Московской области старше 18 лет без медицинских противопоказаний.

Желающие могут сдать кровь в Московском областном центре крови и его филиалах, а также отделениях переливания крови в медучреждениях.

Кроме того, кровь можно сдать в рамках выездных донорских акций.

Максим Забелин напомнил, что переливание крови применяется для спасения пациентов с различными травмами, ожогами, онкозаболеваниями, недоношенных детей и других.