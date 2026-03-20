На Сахалине прошла одна из крупнейших лыжных гонок в регионе

На Сахалине при поддержке «Сахалинморнефтегаз-Шельф» прошел XXXIII Троицкий лыжный марафон, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Всего в соревнованиях приняли участие около 1000 лыжников из Сахалинской области и других регионов Дальнего Востока.

Трасса марафона проходила через различные живописные места, среди которых побережье Охотского моря. Спортсмены стартовали в селе Троицком. Спортсмены преодолевали различные дистанции от 200 м до 50 км. Также организаторы провели старты для подрастающего поколения на дистанциях от 200 м до 3 км.

Кроме того, гонки провели и для людей с ограниченными возможностями на специальных трассах протяженностью 1 и 2 км.

Напомним, в 2026 году Троицкий лыжный марафон стал частью всероссийской серии гонок RussiaLoppet.