Пятилетняя девочка провалилась в открытый колодец во время прогулки

В Новосибирской области СК возбудил уголовное дело по факту падения пятилетней девочки в открытый канализационный люк, ребенку потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным портала Om1, инцидент произошел вечером 15 марта в поселке Двуречье на улице Рабочей. Семья собиралась на прогулку, 13-летний брат и младшая сестра вышли на улицу чуть раньше родителей. Через несколько минут в квартиру вбежал друг подростка и рассказал, что девочка упала в открытый люк. Отец выскочил на улицу, спустился в люк и с помощью прохожего извлек ребенка на поверхность.

Дозвониться в скорую не удалось, родители сами повезли девочку в больницу. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рваную рану головы. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также проводит проверку.

