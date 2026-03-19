Пятилетняя девочка провалилась в открытый колодец во время прогулки

В Новосибирской области ребенок получил травмы, упав в колодец
В Новосибирской области СК возбудил уголовное дело по факту падения пятилетней девочки в открытый канализационный люк, ребенку потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным портала Om1, инцидент произошел вечером 15 марта в поселке Двуречье на улице Рабочей. Семья собиралась на прогулку, 13-летний брат и младшая сестра вышли на улицу чуть раньше родителей. Через несколько минут в квартиру вбежал друг подростка и рассказал, что девочка упала в открытый люк. Отец выскочил на улицу, спустился в люк и с помощью прохожего извлек ребенка на поверхность.

Дозвониться в скорую не удалось, родители сами повезли девочку в больницу. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рваную рану головы. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также проводит проверку.

Ранее на Камчатке мальчик провалился в сугроб, его спас школьник.

 
