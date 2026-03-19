Семья воссоединилась со своим котом, пропавшим пять лет назад

В штате Мэриленд семья воссоединилась со своим котом, пропавшим пять лет назад. Питомец по кличке Артемис неожиданно нашелся в подвале дома незнакомого человека, пишет UPI.

По словам Мелиссы и Брук Гарси, их домашний кот, который иногда гулял на улице, исчез в сентябре 2021 года и с тех пор не возвращался. Семья искала животное, обходила окрестности и расклеивала объявления, однако безрезультатно.

Ситуация изменилась в феврале 2026 года, когда местная жительница обнаружила кота в недостроенном подвале и передала его в приют. В Обществе защиты животных округа Харфорд животное проверили на наличие микрочипа — именно он помог установить, что найденный кот и есть пропавший Артемис.

Хозяйка питомца призналась, что сначала не могла поверить в произошедшее.

«Это было невероятно», — рассказала Брук.

В приюте подчеркнули, что эта история наглядно показывает важность микрочипирования домашних животных, которое значительно увеличивает шансы на их возвращение домой даже спустя годы.

