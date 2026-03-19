Meta раскритиковали за передачу данных пользователей подрядчикам в Кению

Эксперт РОЦИТ Куликов: Meta стремится к тотальной слежке за пользователями
Meta (признана в России экстремистской и запрещена) *

Инциденты с нарушением конфиденциальности пользователей со стороны Meta (признана в России экстремистской и запрещена) уже мало кого удивляют. Об этом заявил член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян, комментируя ситуацию с умными очками компании, которые передавали пользовательские видеозаписи на проверку подрядчикам в Кению.

По его словам, удивляет именно то, что компания продолжает использовать несостоятельные аргументы в свою защиту, включая пункт про добровольную передачу данных.

«Большинство пользователей не читает многотомные пользовательские соглашения, и Meta это прекрасно знает. Прятать критически важные детали в юридическом тексте – это не согласие, это манипуляция. Отдельный вопрос – качество и безопасность обработки данных. Если даже базовая функция размытия лиц работает нестабильно, то о какой защите приватности вообще может идти речь?» — сказал он.

Гаспарян подчеркнул, что финансовые данные пользователей не скрываются при передаче, что создает прямую угрозу безопасности.

«Фактически пользователь защищен только совестью конкретного кенийского модератора», — добавил эксперт.

Эксперт РОЦИТ Никита Куликов напомнил, что ИИ в устройствах интернета вещей часто представляет собой низкооплачиваемый персонал из стран Азии и Африки.

«Ключевая опасность для пользователей, которая либо не прописывается, либо прописывается крайне размыто, это возможность передачи пользовательских данных на аутсорс. Но, учитывая, что такие соглашения мало кто читает в принципе, а зачастую они так прописаны, чтобы никто их не читал, еще не известно на какое ущемление своих прав и как своими персональными данными эти пользователи распорядились», — сказал он.

Эксперт выразил обеспокоенность тем, что Meta, не обеспечивая базовой защиты данных, одновременно обсуждает внедрение распознавания лиц.

«Ситуация такова, что Meta стремится к введению тотальной слежки за пользователями, но при этом не собирается обеспечивать надежную безопасность собранной биометрии», — заключил Куликов.

 
