В рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» впервые включат операционных директоров

Прием заявок на участие в XXVII рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» открыт в России. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Ассоциация менеджеров Дмитрий Зеленин.

«Рейтинг вновь дает уникальную возможность не только увидеть и оценить достижения лучших управленцев страны, но и вдохновиться их примерами», — отметил он.

Отмечается, что рейтинг формируется ежегодно и направлен на выявление наиболее профессиональных управленцев страны. За 27 лет существования проекта его лауреатами стали более 18 тыс. человек.

Организатором рейтинга выступает Ассоциация менеджеров, официальным медиапартнером — медиахолдинг Rambler&Co.

Официальный классификатор рейтинга включает 19 функциональных и свыше 20 отраслевых направлений.

В 2026 году в рейтинге впервые появится новое направление — «операционный директор».

Также в рамках пресс-конференции представители крупнейших компаний обсудили ключевые вызовы для бизнеса в 2026 году, включая цифровизацию, внедрение искусственного интеллекта и трансформацию управленческих моделей.

Глава МТС Линк Владимир Урбанский отметил, что развитие искусственного интеллекта стало одним из самых масштабных технологических изменений для бизнеса. В России уже более 70% компаний используют ИИ хотя бы в одном из бизнес-процессов. По его мнению, лидерами рынка станут компании, которые превратят технологии в реальную эффективность бизнеса.

Первый заместитель генерального директора группы «Астра» Николай Прянишников подчеркнул, что сегодня бизнес входит в эпоху управленцев нового типа. Преимущество получают команды, которые умеют работать на опережение.

Заместитель генерального директора СберУниверситета Алексей Суханов добавил, что любая трансформация начинается с изменения внутренних процессов и готовности сотрудников к этим изменениям. ИИ, по его мнению, становится не просто инструментом, а полноценным участником команд, и так формируется гибридная рабочая сила.

Прием заявок на рейтинг продлится до 29 мая, его итоги будут подведены в сентябре.