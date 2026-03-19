Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» впервые включат операционных директоров

В Москве стартовал новый сезон рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров»
Пресс-служба Ассоциации менеджеров

Прием заявок на участие в XXVII рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» открыт в России. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Ассоциация менеджеров Дмитрий Зеленин.

«Рейтинг вновь дает уникальную возможность не только увидеть и оценить достижения лучших управленцев страны, но и вдохновиться их примерами», — отметил он.

Отмечается, что рейтинг формируется ежегодно и направлен на выявление наиболее профессиональных управленцев страны. За 27 лет существования проекта его лауреатами стали более 18 тыс. человек.

Организатором рейтинга выступает Ассоциация менеджеров, официальным медиапартнером — медиахолдинг Rambler&Co.

Официальный классификатор рейтинга включает 19 функциональных и свыше 20 отраслевых направлений.

В 2026 году в рейтинге впервые появится новое направление — «операционный директор».

Также в рамках пресс-конференции представители крупнейших компаний обсудили ключевые вызовы для бизнеса в 2026 году, включая цифровизацию, внедрение искусственного интеллекта и трансформацию управленческих моделей.

Глава МТС Линк Владимир Урбанский отметил, что развитие искусственного интеллекта стало одним из самых масштабных технологических изменений для бизнеса. В России уже более 70% компаний используют ИИ хотя бы в одном из бизнес-процессов. По его мнению, лидерами рынка станут компании, которые превратят технологии в реальную эффективность бизнеса.

Первый заместитель генерального директора группы «Астра» Николай Прянишников подчеркнул, что сегодня бизнес входит в эпоху управленцев нового типа. Преимущество получают команды, которые умеют работать на опережение.

Заместитель генерального директора СберУниверситета Алексей Суханов добавил, что любая трансформация начинается с изменения внутренних процессов и готовности сотрудников к этим изменениям. ИИ, по его мнению, становится не просто инструментом, а полноценным участником команд, и так формируется гибридная рабочая сила.

Прием заявок на рейтинг продлится до 29 мая, его итоги будут подведены в сентябре.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!