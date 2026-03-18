ИРИ объявил дату проведения V Национальной премии интернет-контента

Пятая Национальная премия интернет-контента ИРИ пройдет 28 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, сообщает пресс-служба ИРИ.

В премии будет представлено 15 номинаций, среди которых короткометражные фильмы, документальные проекты и другие.

«Наша задача — не просто отметить лучшие проекты, но и задать вектор развития», — рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Сначала экспертный совет отберет финалистов, а потом профессиональное жюри выберет победителей.

Напомним, награду учредили в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. В 2025 году торжественная церемония прошла в киноконцертном комплексе «Мосфильм», где назвали победителей в 22 номинациях.

Информационными партнерами премии выступят Rambler&Co, «Лента.ру» и «Газета.Ru».