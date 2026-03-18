В Москве обсудят развитие российской химической продукции

В Москве открылся международный экспофорум «Ресурсы роста: государство и бизнес», на котором представители химической отрасли, ритейла и органов власти обсудят развитие бытовой химии России для достижения технологического суверенитета, сообщает пресс-служба форума.

Как отметила депутат Госдумы РФ Мария Василькова, российские производители бытовой химии и косметики формируют новую рыночную реальность.

«За последние два года доля отечественной продукции существенно выросла, и, что принципиально важно, выросло ее качество. Сегодня речь идет уже не о выживании, а об развитии и выходе на международные рынки», — сказала она.

Участники планерного заседания «Рынок бытовой химии России — часть стратегии технологического суверенитета страны» отметили, что для достижения технологического суверенитета необходимо сформировать собственную сырьевую базу.

«Национальный проект «Новые материалы и химия» ставит перед отраслью стратегическую задачу — не только обеспечить текущие потребности, но и сформировать технологическую основу на десятилетия вперед», — рассказала Василькова.

Также она добавила, что российские компании все чаще инвестируют в цифровизацию.

«Компании, инвестировавшие в цифровизацию два–три года назад, сегодня показывают рентабельность на 20–25% выше среднерыночной», — сказала она.

Василькова подчеркнула, что государственная поддержка и инструменты национального проекта «Новые материалы и химия» помогают формировать устойчивую основу для долгосрочного роста отрасли бытовой химии.