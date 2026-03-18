В Москве запретили Telegram-канал из-за опубликованной в нем инструкции

Суд в Москве запретил Telegram-канал за инструкцию о телефонном терроризме

В Москве Останкинский суд удовлетворил прошение прокурора и запретил Telegram-канал из-за имевшейся в нем инструкции о телефонном терроризме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.

По данным агентства, в канале появилась пошаговая инструкция по проведению актов телефонного терроризма ради срыва итоговых экзаменов в высших учебных заведениях России.

Кроме того, в канале публиковались данные банковских карт российских граждан и инструкции к взлому почтовых адресов для дальнейшей рассылки сообщений о якобы готовящихся терактах.

До этого стало известно, что с начала 2026 года общее число заблокированных групп и каналов приблизилось к 7,5 млн, включая 27 382 сообщества, которые платформа отнесла к связанным с терроризмом.

В Telegram напомнили, что с 2015 года система модерации основана на жалобах пользователей и проактивном мониторинге с использованием машинного обучения. В начале 2024 года к этим мерам добавили инструменты модерации на базе искусственного интеллекта.

«Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, что ведомство не планирует применять в отношении Telegram дополнительные меры ограничения. Однако в сети распространяется информация о том, что мессенджер в России будет полностью заблокирован с 1 апреля 2026 года.

Ранее в России Telegram оштрафовали на многомиллионную сумму.