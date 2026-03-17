Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

ДоброFON наградил российских паралимпийцев

Участники Паралимпиады в Италии получили по 1 млн рублей
Пресс-служба «Роснефти»

В аэропорту «Внуково» амбассадор благотворительной программы ДоброFON встретил российских паралимпийцев, прибывших в Москву после завершения выступления на XIV зимних Паралимпийских играх в Италии. Каждому атлету был вручен денежный сертификат, сообщила пресс-служба программы.

Паралимпийцев поздравили олимпийский чемпион по фигурному катанию, амбассадор ДоброFON Роман Костомаров и его супруга, бронзовый призер Олимпийских игр Оксана Домнина. От лица благотворительной программы они передали спортсменам чек на 1 млн рублей, а также памятные подарки.

Костомаров высоко оценил выступление россиян, завоевавших восемь золотых медалей и обеспечивших команде третье место в неофициальном общекомандном зачете.

«Всего лишь шесть человек принесли нашей стране восемь золотых медалей и заняли третье место в общекомандном зачете. Это действительно подвиг, ребята — герои», — подчеркнул Костомаров.

Олимпийский чемпион также отметил значимость побед паралимпийцев для всей страны. По его словам, спортсмены дали соотечественникам возможность вновь испытать чувство гордости при звуках национального гимна России и поднятии российского флага.

«Я сам с большим удовольствием смотрел и наслаждался этими моментами победы. Это чувства, которые переполняют, наверно, каждого жителя нашей страны. Хочу поздравить всех вас, ваших родных и близких, а также всех тех людей, которые помогали вам добиться этих результатов. Вы — гордость нашей нации», — резюмировал Костомаров.

 
Теперь вы знаете
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
