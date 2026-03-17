ДоброFON наградил российских паралимпийцев

В аэропорту «Внуково» амбассадор благотворительной программы ДоброFON встретил российских паралимпийцев, прибывших в Москву после завершения выступления на XIV зимних Паралимпийских играх в Италии. Каждому атлету был вручен денежный сертификат, сообщила пресс-служба программы.

Паралимпийцев поздравили олимпийский чемпион по фигурному катанию, амбассадор ДоброFON Роман Костомаров и его супруга, бронзовый призер Олимпийских игр Оксана Домнина. От лица благотворительной программы они передали спортсменам чек на 1 млн рублей, а также памятные подарки.

Костомаров высоко оценил выступление россиян, завоевавших восемь золотых медалей и обеспечивших команде третье место в неофициальном общекомандном зачете.

«Всего лишь шесть человек принесли нашей стране восемь золотых медалей и заняли третье место в общекомандном зачете. Это действительно подвиг, ребята — герои», — подчеркнул Костомаров.

Олимпийский чемпион также отметил значимость побед паралимпийцев для всей страны. По его словам, спортсмены дали соотечественникам возможность вновь испытать чувство гордости при звуках национального гимна России и поднятии российского флага.

«Я сам с большим удовольствием смотрел и наслаждался этими моментами победы. Это чувства, которые переполняют, наверно, каждого жителя нашей страны. Хочу поздравить всех вас, ваших родных и близких, а также всех тех людей, которые помогали вам добиться этих результатов. Вы — гордость нашей нации», — резюмировал Костомаров.