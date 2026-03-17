Россиянам рассказали, как не нарваться на подделку при покупке косметики

Врач Филева: отсутствие маркировки на косметике может указывать на поделку

При выборе косметики важно внимательно изучать упаковку. На ней обязательно должны присутствовать штрих-код, номер партии, срок годности, состав, данные производителя или официального импортера, а также условия хранения и способ применения. Если какой-либо информации не хватает, это повод насторожиться, сообщила РИАМО врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Кроме того, на подделку могут указывать орфографические ошибки в названии бренда, некачественная печать или поврежденная упаковка, предупредила она.

«По номеру партии — уникальной комбинации из букв и цифр — можно проверить дату производства и срок хранения продукта. Сделать это можно на специальных сервисах, например CheckFresh или CheckCosmetic. Штрих-код также можно проверить через онлайн-сканеры или мобильные приложения», — рассказала специалист.

Чтобы не столкнуться с подделкой, косметику и парфюмерию лучше приобретать у официальных продавцов, в крупных торговых сетях или у авторизованных дистрибьюторов, добавила Филева.

Ведущий тренер-косметолог компании Geltek Татьяна Шапранова до этого говорила, что восстановить микробиом кожи помогает косметика с пробиотиками.

По ее словам, средства, содержащие про- и пребиотики, как правило, подходят для любого типа кожи с нарушенной барьерной функцией. Они помогают увлажнить сухую кожу и оказывают противовоспалительное действие на жирную, положительно влияя на состав кожного сала.

