Всенародное голосование определит топ-100 краснокнижных видов России

В России летом этого года впервые пройдет всенародное голосование за «Топ-100» редких видов животных и растений из Красной книги. Об этом сообщили организаторы проекта.

Отмечается, что проект «Вместе для дикой природы» запустят деловое издание «Ведомости» и Агентство трансформации и развития экономики (АТРЭ).

По словам руководителя проекта, генерального директора АТРЭ Владислава Онищенко, инициатива призвана решить одну из ключевых проблем.

«Сегодня в Красной Книге России – более 1000 видов растений, животных и грибов. Но россияне плохо их знают, а в стране нет единого набора символов дикой природы, как и общего представления о вариантах и форматах помощи дикой природе», — сказал он.

Весной 2026 года ученые и эксперты составят «длинный список» претендентов для обеспечения научной обоснованности голосования. Затем будет запущен информационный портал, где жители всех 89 регионов смогут изучить данные о краснокнижных видах и выбрать сотню наиболее уязвимых. Отобранные виды получат поддержку от бизнеса и региональных властей.

Гендиректор «Ведомостей» Игнатий Павлов отметил роль бизнеса в проекте. По его слова, без его участия реальная помощь исчезающим видам вряд ли возможна.

«Для нашего издания, как важного участника общественной дискуссии в стране, важно не только описывать происходящие процессы, но принимать действенную роль в развитии страны. Помощь исчезающим видам демонстрирует готовность общества думать о будущем. Поэтому наше издание не может оставаться в стороне, ведь миссия «Ведомостей» состоит в формировании ответственного класса управленцев и, в том числе своим ресурсом, задавать самые высокие стандарты бизнеса», — сказал он.

Важным элементом станут соглашения об опекунстве: бизнес и власти возьмут на себя обязательства по конкретным действиям для сохранения выбранных видов. Информационная платформа призвана стать связующим звеном между государством, обществом и природоохранными инициативами, формируя культуру ответственного отношения к дикой природе.