В Подмосковье стартовал заключительный этап всероссийской олимпиады для школьников

Почти 400 школьников примут участие в финальном этапе олимпиады в Подмосковье

В Подмосковье стартовал заключительный этап всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по экономике, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В финальном этапе, который пройдет в Физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопроудном, примут участие почти 400 школьников из 69 регионов России. Среди участников 25 школьников представляют Московскую область.

Также в рамках олимпиады школьники посетят Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» и Национальный центр «Россия».

Организаторы отметили, что в свободное время для школьников будут проводить лекции.

Олимпиада пройдет в два тура, а торжественное награждение победителей и призеров пройдет 21 марта.