В Подмосковье обновят валидаторы

На 38 станциях Подмосковья установят современные валидаторы
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

ЦППК установит современные автономные валидаторы на 38 железнодорожных станциях в Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В ведомстве отметили, что такие валидаторы могут работать при отключении от электричества благодаря аккумуляторам.

Новые валидаторы установят в Коломне, Чехове, Одинцово, Серпухове, Волоколамске, Красногорске, Дмитрове, Долгопрудном, Можайске, Воскресенске, Лобне и Рузе.

Напомним, впервые автономные валидаторы появились на станциях в 2023 году в рамках подготовки к запуску МЦД-3 и МЦД-4. Пассажиры могут оплачивать на автономных валидаторах проезд с помощью банковской карты.

 
