Архитектуру Telegram назвали удобной для создания мошеннических схем

Масштаб мошенничества напрямую зависит от размера аудитории цифровой платформы. Такой вывод сделал эксперт РОЦИТ Вадим Ампелонский, комментируя итоги отчета банка Revolut о безопасности потребителей и финансовых преступлениях.

Согласно исследованию, в 2025 году Telegram стал платформой с наибольшим числом зафиксированных мошенничеств в Испании. Ампелонский назвал эти данные закономерными.

«В Испании у Telegram сильные аудиторные позиции, что сказывается и на уровне распространенности мошеннических действий. В отчете Revolut стоит также обратить внимание на взрывной рост скама в TikTok (в 6 раз), что тоже обусловлено охватом платформы, составляющим в Испании 23.6 млн пользователей», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что ключевая проблема Telegram не в статистике, а в выборочном подходе к модерации.

«Мы видим, что администрация мессенджера способна на эффективное взаимодействие с властями только там, где на нее оказывается непрерывное давление — как в России, где в принципе Telegram идет на удаление противоправного контента, но лишь под регулярной угрозой полной блокировки платформы», — сказал он.

Эксперт отметил, что в других юрисдикциях площадка предпочитает не замечать проблемы, прикрываясь принципом приватности. Такая «плавающая» лояльность создает серые зоны, которыми пользуются мошенники, считает он. По его словам, опыт разных стран показывает, что тотальные блокировки ресурсов часто вытесняют пользователей в еще менее контролируемые сегменты сети.

Член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян отметил, что архитектура Telegram изначально удобна для мошеннических схем.

«Есть каналы, боты, быстрые переименования, возможность мгновенно создавать новые аккаунты и сети чатов. Для мошенников это все равно что готовая инфраструктура, учитывая отношение администрации мессенджера к просьбам об удалении объективно опасного контента. Даже если отдельные каналы блокируются, на их месте почти сразу появляются новые, а масштабирование схем занимает буквально часы», — сказал он.

По его мнению, в таких условиях платформа фактически становится идеальной средой для тестирования и тиражирования мошеннических сценариев.