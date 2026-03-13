Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Архитектуру Telegram назвали удобной для создания мошеннических схем

Рост мошенничества в Telegram связали с размером аудитории платформы
Natee Meepian/Shutterstock/FOTODOM

Масштаб мошенничества напрямую зависит от размера аудитории цифровой платформы. Такой вывод сделал эксперт РОЦИТ Вадим Ампелонский, комментируя итоги отчета банка Revolut о безопасности потребителей и финансовых преступлениях.

Согласно исследованию, в 2025 году Telegram стал платформой с наибольшим числом зафиксированных мошенничеств в Испании. Ампелонский назвал эти данные закономерными.

«В Испании у Telegram сильные аудиторные позиции, что сказывается и на уровне распространенности мошеннических действий. В отчете Revolut стоит также обратить внимание на взрывной рост скама в TikTok (в 6 раз), что тоже обусловлено охватом платформы, составляющим в Испании 23.6 млн пользователей», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что ключевая проблема Telegram не в статистике, а в выборочном подходе к модерации.

«Мы видим, что администрация мессенджера способна на эффективное взаимодействие с властями только там, где на нее оказывается непрерывное давление — как в России, где в принципе Telegram идет на удаление противоправного контента, но лишь под регулярной угрозой полной блокировки платформы», — сказал он.

Эксперт отметил, что в других юрисдикциях площадка предпочитает не замечать проблемы, прикрываясь принципом приватности. Такая «плавающая» лояльность создает серые зоны, которыми пользуются мошенники, считает он. По его словам, опыт разных стран показывает, что тотальные блокировки ресурсов часто вытесняют пользователей в еще менее контролируемые сегменты сети.

Член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян отметил, что архитектура Telegram изначально удобна для мошеннических схем.

«Есть каналы, боты, быстрые переименования, возможность мгновенно создавать новые аккаунты и сети чатов. Для мошенников это все равно что готовая инфраструктура, учитывая отношение администрации мессенджера к просьбам об удалении объективно опасного контента. Даже если отдельные каналы блокируются, на их месте почти сразу появляются новые, а масштабирование схем занимает буквально часы», — сказал он.

По его мнению, в таких условиях платформа фактически становится идеальной средой для тестирования и тиражирования мошеннических сценариев.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!