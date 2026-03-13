Размер шрифта
Семь человек насмерть отравились угарным газом в Пензенской области

112: в Пензенской области семь человек погибли от отравления угарным газом
Elya Vatel/Shutterstock/FOTODOM

В Пензенской области в деревне Заречная семь человек отравились угарным газом в жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в восьмиквартирном доме. Угарный газ распространился на четыре квартиры, смертельное отравление получили семь человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Детей среди погибших нет.

До этого 4 февраля пять человек отравились угарным газом в Ровенском районе Саратовской области. Из частного дома на улице Советской в селе Кочетное госпитализировали двух взрослых и трех детей в возрасте четырех, семи и 15 лет. Похожий случай произошел в городе Бабаеве Вологодской области. Пять человек погибли, предварительно, от отравления угарным газом при пожаре в гараже. Жертвами трагедии стали девушки и молодые мужчины от 20 до 34 лет.

Ранее четыре человека погибли в Курске при отравлении угарным газом.

 
