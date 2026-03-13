Россиянин пытался заживо сжечь знакомую и лишился свободы

В Ленобласти мужчина пытался сжечь знакомую, заперев ее в доме

Житель Киришского района Ленобласти получил 6 лет колонии строгого режима за попытку расправиться со своей знакомой, мужчина поджег дом, в котором она спала, и заблокировал дверь снаружи. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Ленинградской области.

Инцидент произошел в конце сентября 2023 года в садоводческом массиве «Посадников Остров». Мужчина поссорился со знакомой во время застолья, дождался, когда она уснет, и поджег ткань на крыльце. Входную дверь он заблокировал снаружи, чтобы женщина не могла выбраться.

Огонь быстро распространился на перила, дверь и стену, внутрь начал поступать угарный газ. Довести задуманное до конца не удалось — очевидцы заметили пожар, потушили его и помогли потерпевшей покинуть дом. Суд признал мужчину виновным в покушении и назначил 6 лет лишения свободы.

Ранее на Урале мужчина облил бензином и поджег дом с родственниками.