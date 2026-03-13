Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Кировской области школьник 16 раз ударил ножом 10-летнего мальчика

В Кировской области судят подростка, изрезавшего ножом 10-летнего мальчика
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Кировской области перед судом предстанет 14-летний подросток, обвиняемый в нападении с ножом на 10-летнего мальчика, ребенок получил 16 ножевых ранений, спасти его не смогли. Об этом сообщает издание «проГород Киров».

Инцидент произошел в июне 2025 года в лесном массиве у станции Просница Кирово-Чепецкого района. По версии следствия, между подростками возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес мальчику множественные удары ножом в грудь, шею и руки. Пострадавший не выжил.

Известно, что обвиняемый состоит на учете у психиатра и в комиссии по делам несовершеннолетних, проживает в многодетной семье. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения. Фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого в Кузбассе пьяный внук напала с ножом на бабушку из-за замечания. Подросток пришел к бабушке с ночевкой, они распивали спиртное. Около двух часов ночи женщина начала ругаться на внука, оскорблять его и потребовала уйти. Разозлившись, юноша взял кухонный нож и ударил пенсионерку в спину, спасти пострадавшую не удалось.

Ранее иркутский подросток ударил пьяного мужчину ножом, чтобы «проучить».

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!