В Кировской области школьник 16 раз ударил ножом 10-летнего мальчика

В Кировской области перед судом предстанет 14-летний подросток, обвиняемый в нападении с ножом на 10-летнего мальчика, ребенок получил 16 ножевых ранений, спасти его не смогли. Об этом сообщает издание «проГород Киров».

Инцидент произошел в июне 2025 года в лесном массиве у станции Просница Кирово-Чепецкого района. По версии следствия, между подростками возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес мальчику множественные удары ножом в грудь, шею и руки. Пострадавший не выжил.

Известно, что обвиняемый состоит на учете у психиатра и в комиссии по делам несовершеннолетних, проживает в многодетной семье. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения. Фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

