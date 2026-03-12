Размер шрифта
Актер Павел Бессонов впервые высказался о поддержке СВО и солдат на передовой

Актер Павел Бессонов публично поддержал участников СВО в выпуске «Сорян, это подкаст»
Сорян, это подкаст/Телега Online

Актер Павел Бессонов, известный по роли в сериале «Кадетство», впервые публично заявил о поддержке специальной военной операции и российских военнослужащих в новом выпуске подкаста «Сорян, это подкаст» в рамках метапроекта «Телега Online».

Отмечается, что это первое большое интервью актера за годы, в котором он в беседе с журналистом Соряном (Суреном Каграмановым) затронул темы школьных нападок, жизни после «Кадетства», а также впервые прокомментировал новые отношения в личной жизни.

«Я ни в одном интервью еще не общался по этому поводу. В зоне СВО у меня много друзей. К сожалению, кого-то уже нет», — признался актер.

Он подчеркнул, что всячески поддерживает друзей на передовой и готов служить при необходимости.

«Там, где родился, там и пригодился. Мы все соратники, мы друг друга должны поддерживать, и все, что касается нашей жизни, мы должны защищать», — заявил Бессонов.

В интервью артист также откровенно рассказал о личном кризисе, пережитом около десяти лет назад. После резкой потери веса ему диагностировали булимию.

«Когда я резко похудел, мне диагностировали булимию, я себя вообще не видел нигде, никак, ни в чем. Размышлял, а может быть, я тут вообще никому не нужен?!» — поделился актер.

По его словам, переломным моментом стало решение полюбить себя.

«Когда себя полюбишь, на самом деле очень много в жизни меняется, и жизнь становится совсем другой», — подчеркнул Бессонов

 
