В Подмосковье назвали количество заготовленной донорской крови

В Подмосковье заготовили почти 14 тонн донорской крови с начала года

В Московской области с начала 2025 года заготовили почти 14 тонн донорской крови и ее компонентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В ведомстве отметили, что сдать донорскую кровь можно в Московском областном центре крови и его филиалах, в отделениях переливания крови в медицинских учреждениях, а также во время выездных донорских акций.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, донацию применяют для спасения людей в результате ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями и других.

«С начала года в Московской области благодаря донорам удалось заготовить более 13,7 тонн донорской крови и ее компонентов», — сказал он.

В министерстве здравоохранения региона напомнили, что стать донором может любой желающий старше 18 лет без медицинских противопоказаний.