Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

В Подмосковье назвали количество заготовленной донорской крови

В Подмосковье заготовили почти 14 тонн донорской крови с начала года
Global Look Press

В Московской области с начала 2025 года заготовили почти 14 тонн донорской крови и ее компонентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В ведомстве отметили, что сдать донорскую кровь можно в Московском областном центре крови и его филиалах, в отделениях переливания крови в медицинских учреждениях, а также во время выездных донорских акций.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, донацию применяют для спасения людей в результате ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями и других.

«С начала года в Московской области благодаря донорам удалось заготовить более 13,7 тонн донорской крови и ее компонентов», — сказал он.

В министерстве здравоохранения региона напомнили, что стать донором может любой желающий старше 18 лет без медицинских противопоказаний.

 
Теперь вы знаете
Отключения мобильной сети и проблемы с интернетом в Москве. Что происходит и что делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!