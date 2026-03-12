Женщина пыталась спасти трехлетнего сына с дороги и сама попала под трамвай

В Германии женщина попала под трамвай, пытаясь спасти трехлетнего сына

В Германии женщина пыталась спасти ребенка и была сбита трамваем, Bild.

Несчастный случай произошел на трамвайной остановке «Кастаниенштрассе» в районе Нойе-Нойштадт в Магдебурге.

Вечером в субботу, 7 марта, 45-летняя женщина увидела трехлетнего сына на трамвайных путях и, пытаясь его спасти, потеряла равновесие, упала и была сбита приближающимся трамваем. Она получила тяжелые травмы и не выжила, ее ребенок не пострадал благодаря быстрой реакции матери.

Гул Гутай Талаш, представительница организации «Афганская женская инициатива» (AFIMA), сообщила, что жертвой оказалась женщина из Афганистана, проживающая в Ошерслебене, которая в субботу совершала покупки в Магдебурге вместе с сыном.

Она планировала доехать на трамвае до вокзала, а затем на поезде вернуться в свой город. У женщины остались муж и трое детей. Полиция еще устанавливает точные обстоятельства инцидента, ведется следствие.

