Женщина пыталась спасти трехлетнего сына с дороги и сама попала под трамвай

В Германии женщина пыталась спасти ребенка и была сбита трамваем, Bild.
Несчастный случай произошел на трамвайной остановке «Кастаниенштрассе» в районе Нойе-Нойштадт в Магдебурге.
Вечером в субботу, 7 марта, 45-летняя женщина увидела трехлетнего сына на трамвайных путях и, пытаясь его спасти, потеряла равновесие, упала и была сбита приближающимся трамваем. Она получила тяжелые травмы и не выжила, ее ребенок не пострадал благодаря быстрой реакции матери.
Гул Гутай Талаш, представительница организации «Афганская женская инициатива» (AFIMA), сообщила, что жертвой оказалась женщина из Афганистана, проживающая в Ошерслебене, которая в субботу совершала покупки в Магдебурге вместе с сыном.
Она планировала доехать на трамвае до вокзала, а затем на поезде вернуться в свой город. У женщины остались муж и трое детей. Полиция еще устанавливает точные обстоятельства инцидента, ведется следствие.
Ранее в США девушку растерзали собаки собственной матери, когда она защищала маленького сына.