Барнаулец выгонял жену приятеля из ее же квартиры и попал в колонию

В Барнауле мужчина пришел в гости к приятелю и избил его жену
Житель Барнаула сломал нос жене приятеля, когда пытался выгнать ее из квартиры. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».

Обвиняемый пришел в гости к приятелю, в какой-то момент с работы вернулась жена хозяина квартиры. Гость начал выгонять женщину из дома, он ударил ее по голове, а когда женщина упала, продолжил избивать.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, у нее диагностировали закрытый перелом носа и ушиб глаза. Нападавшего задержали, приговором суда ему назначено наказание в виде одного года и трех месяцев лишения свободы. Кроме того, с осужденного взыскали 40 тысяч рублей.

До этого в Ленобласти мужчина 47 раз ударил жену рукояткой швабры. Спасти пострадавшую не удалось. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело. Фигурант дела дважды был судим за аналогичные преступления. 13 лет назад он расправился со своей первой женой, а спустя четыре года напал на вторую сожительницу и получил семь лет колонии.

Ранее россиянин кочергой забил жену из-за отказа готовить ужин.

 
