Барнаулец выгонял жену приятеля из ее же квартиры и попал в колонию

В Барнауле мужчина пришел в гости к приятелю и избил его жену

Житель Барнаула сломал нос жене приятеля, когда пытался выгнать ее из квартиры. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».

Обвиняемый пришел в гости к приятелю, в какой-то момент с работы вернулась жена хозяина квартиры. Гость начал выгонять женщину из дома, он ударил ее по голове, а когда женщина упала, продолжил избивать.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, у нее диагностировали закрытый перелом носа и ушиб глаза. Нападавшего задержали, приговором суда ему назначено наказание в виде одного года и трех месяцев лишения свободы. Кроме того, с осужденного взыскали 40 тысяч рублей.

