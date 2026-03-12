Эстакада рухнула на рабочих авиазавода в Иркутске

112: семь человек пострадали на авиазаводе в Иркутске из-за ЧП с самолетом

На авиазаводе в Иркутске произошло ЧП. При запуске двигателя самолета возник сильный порыв воздуха, из-за чего обрушилась эстакада — под завалами оказались сотрудники предприятия, сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным канала, в результате происшествия пострадали семь человек: четверых госпитализировали, из них двое находятся в тяжелом состоянии, троим оказали помощь на месте ЧП. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В начале марта в Нижнем Новгороде под тяжестью снега частично обрушилась крыша одного из зданий на территории судостроительного завода «Красное Сормово». Представители завода уточнили, что под тяжестью «снеговой нагрузки» произошло частичное обрушение участка кровли на одном из пролетов производственного здания, которое в настоящее время не эксплуатируется. Поскольку внутри никого не было, обошлось без пострадавших и проблем в производственном процессе.

Позднее подобный инцидент произошел уже в Тульской области — кровля цеха предприятия по производству металлоконструкций рухнула из-за тяжести снега и льда. По информации МЧС, ЧП произошло на улице Заводская, в городе Узловая.

