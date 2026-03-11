Алюминий назвали важнейшим металлом для автономного электротранспорта

Созданная в столице по программе «Энергия Москвы» сеть из 405 энергозарядных станций (ЭЗС) вырастет в разы: еще 1078 ЭЗС определены адреса размещения, сообщается на портале «Московский транспорт».

Как отметил директор «Русала» по развитию потребления алюминия Евгений Васильев, алюминий является важнейшим металлом для автономного электротранспорта.

«Алюминий важен для производства электромобилей, аккумуляторных батарей и для энергозарядной инфраструктуры. Другим отечественным алюминиевым решением для ЭЗС стал зарядный кабель с коннектором с жилой из алюминиевого сплава», — сказал он.

«Правительство Москвы обсуждало программу «Энергия Москвы» с тогда еще потенциальными исполнителями, совместно разрабатывался единый стандарт. КБ нашей компании разработало медленные, быстрые и ультрабыстрые станции, мы освоили производство и управление ЭЗС. Размер программы позволил появиться и другим российским производителям и не отстать от иностранных конкурентов, российские компании выигрывают конкуренцию с европейскими и китайскими поставщиками ЭЗС», — рассказал гендиректор компании EVA Intermobility Илья Мартюшов.

«Важно отметить, что утвержденный столичной мэрией единый стандарт ЭЗС подразумевал применение алюминия в конструкции корпуса – именно это определило эстетичность новой инфраструктуры, позволило станциям органично вписаться в пейзаж одного из ведущих мировых мегаполисов», — отметил руководитель проекта «Алюминиевой ассоциации» Данила Федотов.

ЭЗС эксплуатируются в условиях агрессивной внешней среды: круглый год подвержены осадкам, в зимнее время – воздействию дорожных реагентов. Как отметил Федотов, коррозионная стойкость алюминия обеспечивает корпусам станций долговечность и эстетичный вид на всем жизненном цикле без дополнительных эксплуатационных расходов.

«Алюминий очень технологичный материал и позволяет воплощать сложные архитектурные и дизайнерские решения, затрудненные или невозможные с другими материалами, например, со сталью», — сказал он.

Другое преимущество алюминиевого корпуса заключается в том, что благодаря высокой теплопроводности «крылатого» металла он лучше отводит тепло от станции, чем, например сталь, добавил эксперт. При повышении мощности ЭЗС неизбежно растет и тепловыделение, алюминий помогает избежать перегрева оборудования.

Отдельные ЭЗС или небольшие сети станций есть почти во всех крупных городах, появляется много частных станций, в том числе на трассах между городами и даже в небольших объектах размещения, но Москва сильно всех опережает, отметил Илья Мартюшов.

«Наша цель — создать все необходимые условия, чтобы больше горожан выбирали экологичные и бесшумные электромобили. За электротранспортом будущее, поэтому его внедрение в транспортную систему города — наш безусловный приоритет», — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.