Россотрудничество откроет Русские дома в Ливии и Уганде

Два новых Русских дома будут открыты в странах Африки
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Партнерские Русские дома будут созданы в Ливии и Уганде. Cоглашение об их открытии подписал 5 марта глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Сообщается, что первое соглашение об открытии партнерского Русского дома было подписано в 2022 году. Сейчас в сети Россотрудничества их насчитывается уже 27, 16 работают на Африканском континенте.

Примаков рассказал, что на данный момент на рассмотрении также находятся заявки на создание партнерского Русского дома из Демократической Республики Конго, Катара, Кении и ряда других стран.

«Мы рады продолжать практику расширения сети партнерских организаций. Самое важное — общее осознание того, что мы делаем правильное дело», — подчеркнул глава Россотрудничества.

В агентстве отметили, что все Русские дома проводят насыщенную программу. В частности, в этом году партнерский Русский дом в Бенгази организует мероприятия по случаю государственных праздников России, еженедельные курсы русского языка, фотовыставки, культурные вечера и образовательные вебинары.

Русский дом в Кампале проведет международный молодежный форум «Россия — Уганда» и фестиваль русской культуры. Также здесь будут реализованы тематические проекты, посвященные русским поэтам и писателям.

 
