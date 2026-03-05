В шести округах Подмосковья отремонтировали светофоры

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали светофоры в шести городских и муниципальных округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Работы провели на Олимпийском проспекте в Мытищах, улице Кулаковской Горки в деревне Манушкино, улице Жилинской в поселке городского типа Андреевка, улице Октябрьской Революции в Коломне и в деревне Глухово и поселке городского типа Путилково в Красногорске.

Также специалисты отремонтировали неисправную вызывную кнопку пешеходного светофора в Рузском округе.

В ведомстве отметили, что специалисты уделяют особое внимание дорожным элементам, влияющим на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.