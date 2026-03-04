Размер шрифта
Почти 100 тысяч человек посмотрели автобиографию «Малыш» за неделю

Более 92 тысяч россиян посмотрели фильм «Малыш» в первые дни проката
«Таврида.Арт»

Более 92 тыс. человек посмотрели автобиографию «Малыш» про парня из Донецка в первые дни проката, сообщает пресс-служба «Таврида.Арт».

Лидерами по просмотрам фильма, который вышел в широкий прокат 26 февраля, стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан и Свердловская область.

Фильм «Малыш» рассказывает историю молодого парня из Донецка, который стал добровольцем СВО. Прототипом главного героя стал Павел Черток.

«За время съемок я научился по-другому смотреть на себя и свою жизнь — действительно ценить разные ее моменты, а еще обрел новых друзей и даже прошел курс молодого бойца», — рассказал исполнитель главной роли, актер Глеб Калюжный.

Он добавил, что люди должны знать, кто защищает Родину.

 
