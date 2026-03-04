Сценарист «Щенячьего патруля» создаст анимационный сериал для российских детей

На российские экраны выйдет новый анимационный сериал для детей «Лесовички». Работать над ним будет сценарист «Щенячьего патруля» Джеймс Бекшолл, сообщила пресс-служба автора проекта — холдинга ON Медиа.

Уточняется, что «Лесовички» — комедийный мультсериал для детей от 3 до 7 лет о ценности дружбы, любопытстве, заботе о природе и приключениях. Главные герои — маленькие хранители леса, которые прячутся от людей и при любой опасности превращаются в милые лесные кочки, и мальчик Матвей.

Научным консультантом мультсериала выступает Алексей Бондарев, член Русского географического общества, научный редактор и автор книг, посвященных наукам о живой природе и Земле. Это, считают в холдинге, позволит привнести в проект важные и обучающие элементы.

Проект зародился внутри холдинга — начался с серии книг. В 2024 году издательство «Строки» выпустило электронную книгу и аудиоспектакль «Лесовички. По следам Голубой цапли» — дебютную повесть молодой писательницы Татьяны Смирновой. В 2025 году автор написала для «Строк» вторую повесть.

Увидев интерес аудитории к серии, «Строки» выпустили серию сказок про мир лесовичек. Далее на фоне востребованности книг и самобытность проекта холдинг принял решение создать на его базе анимационный сериал.

««Лесовички» — первый оригинальный анимационный проект ON Медиа, и создавая его, мы постарались соединить лучшие международные анимационные практики, глубину и доброту классической советской анимации, а также современные образы и динамику сюжета, чтобы контент был интересен малышам», — рассказала глава ON Медиа Софья Митрофанова.

В свою очередь, Бекшолл отметил, что в России рождаются истории, которые близки детям по всему миру.