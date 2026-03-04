Размер шрифта
В Подмосковье пройдут киберспортивные соревнования

Более 250 команд примут участие в киберспортивном турнире школьной лиги Подмосковья
В Подмосковье завершился прием заявок на участие в киберспортивных соревнованиях по Counter-Strike-2 в рамках Единой школьной лиги Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

По итогам заявочной кампании в турнире примут участие 256 команд Московской области.

Турнир среди любителей киберспорта по Counter-Strike-2 пройдет в апреле-мае 2026 года.

«В рамках формирования турнирной таблицы с 6 февраля этого года было обработано 400 заявок от желающих присоединиться к соревнованиям», — говорится в сообщении.

Матчи группового этапа пройдут онлайн навылет в формате «до одной победы». Каждые выходные 64 команды разыграют 8 путевок в следующий этап. Все онлайн-матчи пройдут на российской турнирной платформе VSCL.

Участниками соревнований станут школьники Московской области в возрасте 14-18 лет. В состав каждой команды входят по пять игроков и до двух запасных. Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

 
