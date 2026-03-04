Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Организаторы премии «НПБК. Эффективность» объявили состав жюри

В состав жюри «НПБК. Эффективность» вошли около 150 экспертов
Пресс-служба Центра развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК)

В состав жюри 9 сезона премии «НПБК. Эффективность» вошли около 150 представителей российских и международных брендов, аудиторских компаний и медиаструктур, сообщает пресс-служба премии.

Организаторы отметили, что в этом году в состав жюри впервые вошли лауреаты премии «Топ-менеджеры НПБК 2025». Проекты будут оценивать в 4 этапа с участием экспертного совета и высшего экспертного совета Гран-при.

Как отметил вице-президент по маркетингу группы компаний «Ростелеком» Егор Бормусов, участие в жюри – это высокий стандарт оценки.

«Мы ждем кейсы с четкой логикой, прозрачными метриками и смелыми задачами. Работы, которые подтверждают: коммуникации – это инвестиция, а не расход», — сказал он.

Также член правления, директор департамента маркетинга ГК «Детский Мир» Андрей Осокин отметил, что при оценке проектов рекламодатели обращают внимание на цифры и реальный эффект для бизнеса.

«Идея может быть прекрасной, реализация – сильной, но главный вопрос остается: сколько бизнес в итоге заработал и что фактически получил? Именно так мыслит директор по маркетингу», — рассказал он.

Генеральный стратегический партнер IX сезона премии «НПБК. Эффективность» — Rambler&Co.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!