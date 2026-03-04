Организаторы премии «НПБК. Эффективность» объявили состав жюри

В состав жюри 9 сезона премии «НПБК. Эффективность» вошли около 150 представителей российских и международных брендов, аудиторских компаний и медиаструктур, сообщает пресс-служба премии.

Организаторы отметили, что в этом году в состав жюри впервые вошли лауреаты премии «Топ-менеджеры НПБК 2025». Проекты будут оценивать в 4 этапа с участием экспертного совета и высшего экспертного совета Гран-при.

Как отметил вице-президент по маркетингу группы компаний «Ростелеком» Егор Бормусов, участие в жюри – это высокий стандарт оценки.

«Мы ждем кейсы с четкой логикой, прозрачными метриками и смелыми задачами. Работы, которые подтверждают: коммуникации – это инвестиция, а не расход», — сказал он.

Также член правления, директор департамента маркетинга ГК «Детский Мир» Андрей Осокин отметил, что при оценке проектов рекламодатели обращают внимание на цифры и реальный эффект для бизнеса.

«Идея может быть прекрасной, реализация – сильной, но главный вопрос остается: сколько бизнес в итоге заработал и что фактически получил? Именно так мыслит директор по маркетингу», — рассказал он.

Генеральный стратегический партнер IX сезона премии «НПБК. Эффективность» — Rambler&Co.