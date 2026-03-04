Российские туристы смогут оплачивать покупки QR-кодом на Филиппинах

Сбер запустил на Филиппинах возможность оплачивать покупки QR-кодом, сообщает пресс-служба банка.

Теперь российские туристы смогут отсканировать QR-код в приложении «СберБанк Онлайн», чтобы оплатить покупки или заплатить за такси. По данным Сбера на середину 2025 года, на Филиппинах более 675 тыс. торговых точек принимают оплату по QR.

При оплате на экране смартфона будет выводиться сумма в филиппинских песо и российских рублях.

В Сбере отметили, что приложением банка пользуются более 84 млн человек ежемесячно.