«Диктант Победы» признан лучшим просветительским проектом по версии «Знания»

Международная историческая акция «Единой России» «Диктант Победы» стала победителем премии «Знание» в номинации «Народный выбор» как лучший просветительский проект. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Награду координатору партийного проекта «Историческая память», руководителю центрального исполкома «Единой России» Александру Сидякину вручила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сидякин напомнил, что проекту «Единой России» «Историческая память» в этом году исполнилось 20 лет. По его словам, за это время было восстановлено почти 150 разных культовых и религиозных объектов

«8 лет назад мы вышли с идеей, что надо бороться с фальсификациями истории. И тогда решили проводить «Диктант Победы». В первый раз в нем приняли участие всего 35 тыс. человек, а в этом году — 2,75 млн. 97 стран мира и 35 тыс. площадок. Это самое массовое историческое международное тестирование», — сказал он.

Напомним, с 2018 года число участников акции, посвященной сохранению правдивой памяти о Великой Отечественной войне, выросло в 18 раз, а количество площадок проведения — в 27 раз.

Восьмой по счету «Диктант Победы» состоится 24 апреля 2026 года. Участникам предстоит за 45 минут ответить на 25 вопросов, проверяющих знание ключевых событий и фактов военной истории России.