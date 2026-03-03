Владимир Путин поприветствовал участников церемонии награждения «Знание. Премия»

Многогранный труд участников «Знание. Премия» формирует у молодежи ответственную гражданскую позицию и укрепляет связь поколений, заявил в своем обращении к участникам церемонии награждения «Знание. Премия» президент России Владимир Путин.

Приветственное письмо президента зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета российского общества «Знание» Сергей Кириенко.

«Сегодня мы чествуем лауреатов этой престижной награды — педагогов и ученых, литераторов и журналистов, предпринимателей и общественных деятелей, целые коллективы, которые искренне, по зову сердца посвящают себя наставничеству, развитию просветительского движения в нашей стране», — отметил Путин.

Также президент поблагодарил членов жюри, экспертную комиссию и организаторов за проведение конкурса.

«Подчеркну, опыт, талант, безусловная увлеченность избранным делом всех участников проекта служат блестящим примером для других, убедительно демонстрируют — как можно добиться успеха в учебе, работе, в жизни, своим трудом — созидать общий успех России», — добавил Путин.

Напомним, 3 марта в Национальном центре «Россия» проходит пятая церемония вручения просветительской награды «Знание. Премия».