Распространение запрещенного контента в западных соцсетях связали с их бизнес-моделью

Нарушители, распространяющие противоправный контент, были, есть и будут. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, комментируя решение властей Испании поручить прокуратуре расследовать деятельность социальных сетей X, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и TikTok по подозрению в распространении запрещенных материалов.

По его словам, ключевая проблемой является не только сам контент, но и архитектура западных соцсетей.

«Их рекомендательные системы устроены так, что контент, который вызывает сильную реакцию, автоматически получает дополнительное продвижение. Даже если платформа удаляет такие материалы позже, ущерб уже нанесен – они успевают распространиться и сохраниться в копиях. Да, компании могли бы поменять алгоритмы и обеспечить безопасность, но для них это «выстрел себе в ногу», — сказал Кирьянов.

Депутат напомнил, что такие алгоритмы лежат в основе бизнес-модели западных площадок.

«И что бы они ни говорили про безопасность детей, никто не будет добровольно лишать себя прибыли. Из-за отсутствия безопасных альтернатив во многих западных стран вводятся соответствующие ограничения, включая полный запрет соцсетей детям до определенного возраста, как это предлагается и в Испании», — сказал он.

В свою очередь, эксперт РОЦИТ Илья Гогуа отметил, что обвинения в адрес платформ не являются спонтанными. По его мнению, это закономерный итог той бизнес-модели, которую они выстраивали годами. Он считает, что алгоритмы платформ ориентированы не на защиту пользователей, а на максимизацию вовлечения и удержание внимания.

«В такой системе любой шокирующий или провокационный контент распространяется быстрее всего, потому что он вызывает сильные эмоции и, соответственно, больше взаимодействий. Обратите внимание – абсолютно все западные ИТ-платформы любят говорить о строгих правилах, но в реальности ситуация не меняется годами, а становится только хуже. И возникает риторический вопрос – заслуживают ли доверия западные ИТ-гиганты?» — сказал он.