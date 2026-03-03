Размер шрифта
Казаки успешно выполнили боевые задачи на Славяно-Краматорском направлении

Казачья бригада имени Матвея Платова уничтожила склады и бронетехнику противника
Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени Матвея Платова в феврале 2026 года уничтожили девять пунктов управления БПЛА противника в районе населенного пункта Каленики Донецкой народной республики. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале 3-й общевойсковой армии Вооруженных сил России.

Уточняется, что также казаки нейтрализовали шесть антенн управления БПЛА и два полевых склада ВСУ.

Кроме того, бойцы нейтрализовали бронетехнику противника, а также артсистему, антенну Starlink и блиндаж ВСУ.

 
