Россияне рассказали о своем отношении к пересылаемым новостям

Большинство россиян (71%) назвали открытые площадки и публичные ленты основным источником информации, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что 13% россиян следят за новостями в приватных каналах, 11% лишь иногда пользуются ими, а 5% называют дружеские чаты главным источником новостей.

Говоря о приватных каналах, 28% респондентов заявили, что пользуются ими, чтобы получать более подробные разборы и аналитику, еще 28% хотят читать мнение конкретных авторов, для 22% важно «быть в теме», а для 17% — узнавать новости раньше, чем в открытых источниках.

Также в ходе опроса выяснилось, что более 50% респондентов не замечают отличия между традиционными СМИ и частными каналами, 14% отметили, что доверяют экспертизе авторов, для 12% важно не потеряться в общей массе новостей, а 4% ценят возможность задавать вопросы автору напрямую.

Кроме того, 67% опрошенных рассказали, что чаще пролистывают материалы из приватных каналов, 19% читают, но не пересылают знакомым, 11% обсуждают новости в том же чате, а 3% используют приватные подборки для собственных публикаций.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 20 февраля 2026 года. Всего в нем приняли участие 2008 интернет-пользователей.