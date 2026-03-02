В России будут проводить Неделю космоса с ежегодным форумом

В России будет ежегодно проводиться Неделя космоса, в рамках которой состоится Российский космический форум. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Недели космоса Антон Кобяков.

По его словам, первый форум запланирован на 9 апреля 2026 года в национальном центре «Россия» в Москве. Он напомнил, что в этом году Россия отметит 65-летие полета Юрия Гагарина в космос — события, определившего место страны в мировой космической истории.

«На форуме будут показаны достижения нашей космической отрасли за эти годы, как они помогают в жизни человека сегодня и какие перспективы ожидают нас в будущем», — сказал Кобяков.

Особое внимание будет уделено кадровому потенциалу для молодежи и возможностям для инвесторов участвовать в проектах по линии государственно-частного партнерства.

«Космос – это не только одна из самых высокотехнологических отраслей, это часть национальной культуры», — подчеркнул Кобяков.

Главной задачей форума станет создание безопасного пространства для открытого диалога между всеми участниками отрасли — представителями власти, госкорпорациями, учеными, инженерами, инвесторами и международными партнерами. Такой формат призван ускорить модернизацию российской космонавтики.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов выразил уверенность, что форум станет значимой площадкой для межотраслевого взаимодействия на всех уровнях.

«Космос не имеет границ, и мы приглашаем всех участников космической деятельности к работе на новой площадке. Считаю, что только широкая международная кооперация позволит человечеству качественно продвинуться в деле мирного освоения космоса», — заявил он.