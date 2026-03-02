Размер шрифта
Общество

ЛДПР предложила выплачивать компенсацию за капремонт пенсионерам автоматически

ЛДПР планирует отменить задержки компенсаций пенсионерам за капремонт
Lilu2005/Shutterstock/FOTODOM

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с предложением изменить порядок предоставления компенсации за взносы на капитальный ремонт для пенсионеров. Об этом сообщает «Российская газета».

По его мнению, льготы должны начисляться автоматически и беззаявительно, а не возвращаться спустя месяцы после оплаты. Слуцкий предложил ввести «механизм прямого льготного порядка оплаты жилищно-коммунальных услуг», при котором размер платежа для льготника сразу уменьшается, а не компенсируется в последующем

«Если государство признает право человека на льготу - она должна работать сразу, а не спустя два месяца после походов по инстанциям и сбора справок. Сейчас от 70-80-летнего человека требуется сначала заплатить взнос за капремонт из своего и без того скромного бюджета, а потом ждать компенсации. Это несправедливо по отношению к тем, кто всю жизнь трудился на страну», — пояснил лидер партии.

По его словам, при наличии подтвержденной льготы в платежке должна сразу появляется уменьшенная сумма.

«Без заявлений, без хождения по кабинетам, без «донесите еще одну бумагу», — пояснил депутат.

Сейчас россияне получают компенсацию в размере 50% от взноса на капремонт с 70 лет и 100% — с 80 лет. Однако по действующим правилам они сначала оплачивают полную сумму, а возмещение приходит с задержкой.

«Как показывает практика, компенсационные выплаты могут начисляться с разрывом в два месяца после периода оплаты. Для пенсионера, особенно одинокого и маломобильного, это связано с необходимостью изыскивать средства для полной оплаты жилищно-коммунальных услуг, сохранять все платежные документы, своевременно подавать заявления и обновлять справки», — говорится в обращении.

Слуцкий подчеркнул, что текущая система противоречит современным принципам цифровизации и прозрачности в жилищно-коммунальной сфере.

 
