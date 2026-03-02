Сбер превратил банковские карты и платежные стикеры в бьюти-аксессуар

Сбер выпустил к 8 Марта молодежные карты в двух дизайнах

В преддверии Международного женского дня Сбер совместно с брендом Arive Makeup представили лимитированную молодежную СберКарту. Она создана для девушек от 14 до 24 лет, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, клиенты могут выбрать один из двух дизайнов, вдохновленных палитрой бренда-партнера.

Также в серию включены платежные стикеры, для них тоже созданы два разных дизайна.

Амбассадорами новой коллекции карт стали Лиза Барашик и Полина Денисова.

Владельцы бьюти-карты в течение марта смогут получить скидку до 50% на косметику Arive Makeup при заказе в «Самокате». Предложение действует во всех городах, где представлены оба бренда.

В Сбере рассказали, что оформить карту с доставкой можно со 2 марта через сайт и приложение СберБанк Онлайн, либо в офисах банка.

«Индивидуальный подход и уникальный стиль важны для наших молодых клиентов, поэтому мы учли их вкусы и предпочтения при выборе дизайна. При этом наша карта не только увеличивает эстетическое удовольствие от процесса шопинга, но и дает реальную выгоду», — отметила исполнительный директор сегмента «Дети и молодежь» Сбербанка Мария Буканова.