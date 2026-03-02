Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Сбер превратил банковские карты и платежные стикеры в бьюти-аксессуар

Сбер выпустил к 8 Марта молодежные карты в двух дизайнах
Svitlana Sokolova/Shutterstock/FOTODOM

В преддверии Международного женского дня Сбер совместно с брендом Arive Makeup представили лимитированную молодежную СберКарту. Она создана для девушек от 14 до 24 лет, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, клиенты могут выбрать один из двух дизайнов, вдохновленных палитрой бренда-партнера.

Также в серию включены платежные стикеры, для них тоже созданы два разных дизайна.

Амбассадорами новой коллекции карт стали Лиза Барашик и Полина Денисова.

Владельцы бьюти-карты в течение марта смогут получить скидку до 50% на косметику Arive Makeup при заказе в «Самокате». Предложение действует во всех городах, где представлены оба бренда.

В Сбере рассказали, что оформить карту с доставкой можно со 2 марта через сайт и приложение СберБанк Онлайн, либо в офисах банка.

«Индивидуальный подход и уникальный стиль важны для наших молодых клиентов, поэтому мы учли их вкусы и предпочтения при выборе дизайна. При этом наша карта не только увеличивает эстетическое удовольствие от процесса шопинга, но и дает реальную выгоду», — отметила исполнительный директор сегмента «Дети и молодежь» Сбербанка Мария Буканова.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!