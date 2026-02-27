Размер шрифта
Российские фехтовальщики стали абсолютными лидерами чемпионата Европы

Спортсмены из России заняли первое место на чемпионате Европы по фехтованию
Shutterstock

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате Европы по фехтованию среди юниоров в Тбилиси. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Уточняется, что команда выступила на чемпионате в полном составе с флагом и гимном.

В ходе соревнований российские саблисты Ярослав Борисов, Павел Граудин, Кирам Яруллин и Иван Новиков стали лидерами мужского командного турнира. Также золото завоевали саблистки Малена Кунашева, Александра Михайлова и Карина Таллада.

По итогам чемпионата российские спортсмены получили три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что Международная федерация фехтования (FIE) в декабре прошлого года приняла решение допустить юниоров и кадетов из России и Белоруссии до соревнований с национальной символикой.

 
