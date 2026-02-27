Россияне смогут задать нейросети Сбера вопросы о здоровье детей

Нейросетевая модель Сбера GigaChat успешно выполнила все задания углубленного экзамена по педиатрии в Иркутском государственном медицинском университете. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Уточняется, что экзамен включал решение сложных клинических случаев, основанных на реальных ситуациях. В заданиях были приведены симптомы, результаты анализов и осмотра. Нейросети необходимо было поставить предварительный диагноз и дать рекомендации по диагностике и лечению.

Отмечается, что по итогам экзамена GigaChat продемонстрировала уровень подготовки, соответствующий дипломированному врачу-педиатру.

«Мы создаем высококвалифицированного помощника, который всегда под рукой. Это особенно актуально для родителей, которым важна точная и своевременная информация о здоровье своих детей, а также для практикующих врачей, желающих оперативно получать надёжные медицинские данные», — отметил директор центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.

В свою очередь, проректор по учебной работе Иркутского государственного медицинского университета Лариса Хамнуева подчеркнула, что успешное решение GigaChat клинических ситуационных задач подтверждает потенциал искусственного интеллекта как помощника врача-педиатра в принятии решений по ведению пациентов.

«Мы видим в этом перспективу и для обучения студентов. Это шаг к интеграции ИИ в медицинское образование и практическую деятельность», — сообщила она.

Ранее GigaChat уже подтвердил свои знания в терапии, диетологии, педиатрии, неврологии, кардиологии, гастроэнтерологии, ревматологии, стоматологии и пульмонологии.